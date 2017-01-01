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Осенний листопад в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
10:55
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В столице переменная облачность, дует сильный ветер. Листья слетают с деревьев и усыпаю собой все вокруг. Последний теплый день для горожан, уже завтра похолодает.

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