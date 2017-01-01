Осенний листопад в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 10:55

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В столице переменная облачность, дует сильный ветер. Листья слетают с деревьев и усыпаю собой все вокруг. Последний теплый день для горожан, уже завтра похолодает.