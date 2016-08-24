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Серьёзный пожар произошёл на строительном рынке "Синдика"

Автор:
dima1973
Дата публикации:
11:05
  • 18
  • 0

Серьёзный пожар произошёл на строительном рынке "Синдика".

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

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