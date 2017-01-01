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Граффити на эко тематику на улице Новослободская в центре столицы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
11:48
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Граффити на эко тематику на стене жилого дома на улице Новослободская в центре Москвы. Граффити посвящено году экологии в России. «Главная задача уличных картин - привлечь внимание столичной молодежи к вопросам экологии, привить ей любовь и бережное отношение к природе нашей страны», - слова руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антона Кульбачевского.

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