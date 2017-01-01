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Главная  /  Репортажи  /  Порывистый ветер в столичном регионе 9 октября

Порывистый ветер в столичном регионе 9 октября

Автор:
denis947
Дата публикации:
11:57
  • 14
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В столичном регионе новая рабочая неделя начинается с достаточно теплой, но ветреной погодой.

  • 14
  • 0

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