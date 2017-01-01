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В центре столицы дует не слабый ветер

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
12:53
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В центре столицы дует не слабый ветер, при этом не холодно. На момент съёмки на табло центрального телеграфа показывало +14, а сейчас уже +15.

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