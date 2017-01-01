Экстремал поднялся на вулкан Агунг в ожидании извержения ради селфи
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:43
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Вот, например, французский экстремал Карл Каддури - не побоялся подняться на индонезийский вулкан Агунг, который может начать извергаться в любую минуту. А уже сейчас - выбрасывает в воздух дым, газ и пепел. Сообщается, что местные власти приближаться к нему - запретили. Однако француза это не остановило. Он подобрался к самому кратеру - и записал на его краю видео-селфи. Можно сказать - рисковал жизнью, чтобы привлечь к себе внимание.
И своего добился: его видео оценили не только пользователи "Фейсбук", но и практически все крупные западные СМИ.
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