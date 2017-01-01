В Краснодаре на перекрёстке столкнулись два автомобиля

Легковушка перевернулась и протаранила четыре автомобиля на дороге в Саратове

Извержение вулкана произошло в Вануату: всё население острова срочно эвакуировано

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 2 октября 2017 года

В Казахстане девушке не дали упасть с 9-го этажа

Маршрутка и иномарка столкнулись в центре Волгограда

На музыкальном фестивале в Лас-Вегасе устроили стрельбу

Ужасное ДТП произошло на ралли Псков: "Субару" всмятку (ВИДЕО)

Референдум о независимости в Каталонии: хроника очевидцев

Три автомобиля сгорели в результате поджога на юге Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Экстремал поднялся на вулкан Агунг в ожидании извержения ради селфи

Экстремал поднялся на вулкан Агунг в ожидании извержения ради селфи

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:43
  • 17
  • 0

Чего только не сделаешь ради эффектного ролика!

Вот, например, французский экстремал Карл Каддури - не побоялся подняться на индонезийский вулкан Агунг, который может начать извергаться в любую минуту. А уже сейчас - выбрасывает в воздух дым, газ и пепел. Сообщается, что местные власти приближаться к нему - запретили. Однако француза это не остановило. Он подобрался к самому кратеру - и записал на его краю видео-селфи. Можно сказать - рисковал жизнью, чтобы привлечь к себе внимание.

И своего добился: его видео оценили не только пользователи "Фейсбук", но и практически все крупные западные СМИ.
  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
14:53 | mreportertv
Леопард пришёл на территорию автомобильного завода в Индии
47 0
04.10 13:10 | mreportertv
Мальчик сделал селфи с китом у побережья Канады
93 0
02.10 14:55 | mreportertv
Извержение вулкана произошло в Вануату: всё население острова срочно эвакуировано
34 0
29.09 13:29 | mreportertv
Взрывы и выбросы пепла: в Гватемале проснулся вулкан Фуэго
21 0
12:59 | mreportertv
Два жокея столкнулись лоб в лоб на скачках в Индонезии