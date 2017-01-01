Прохожие вызволили пешехода из-под колес автобуса в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:53
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Сообщается, что началось всё с наезда автобуса на женщину, которая оказалась в ловушке, без возможности освободиться самостоятельно. На её счастье, прохожие - оказались не просто зеваками. И поспешили на помощь.
Транспортное средство окружила целая толпа: коллективных усилий хватило, чтобы приподнять машину и вызволить пострадавшую. Госпитализация ей не понадобилась.
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