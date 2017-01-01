В Краснодаре на перекрёстке столкнулись два автомобиля

Легковушка перевернулась и протаранила четыре автомобиля на дороге в Саратове

Извержение вулкана произошло в Вануату: всё население острова срочно эвакуировано

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 2 октября 2017 года

В Казахстане девушке не дали упасть с 9-го этажа

Маршрутка и иномарка столкнулись в центре Волгограда

На музыкальном фестивале в Лас-Вегасе устроили стрельбу

Ужасное ДТП произошло на ралли Псков: "Субару" всмятку (ВИДЕО)

Референдум о независимости в Каталонии: хроника очевидцев

Три автомобиля сгорели в результате поджога на юге Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Прохожие вызволили пешехода из-под колес автобуса в Китае

Прохожие вызволили пешехода из-под колес автобуса в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:53
  • 14
  • 0

На этих кадрах - новый пример человеческой солидарности от жителей Китая.

Сообщается, что началось всё с наезда автобуса на женщину, которая оказалась в ловушке, без возможности освободиться самостоятельно. На её счастье, прохожие - оказались не просто зеваками. И поспешили на помощь.

Транспортное средство окружила целая толпа: коллективных усилий хватило, чтобы приподнять машину и вызволить пострадавшую. Госпитализация ей не понадобилась.
  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
14:46 | mreportertv
Обгон закончился смертельным ДТП в Новосибирской области
32 1
08.10 14:22 | Uwis
В рамках второго этапа проекта «Магистраль» открыт новый магистральный маршрут м27
86 0
15.09 22:15 | Artem_077
На улице Интернациональная в Калининграде автомобиль "Фольксваген" сбил пешехода
139 0
27.09 13:52 | mreportertv
Автомобиль наехал на коляски с детьми во Владивостоке
44 0
06.10 16:00 | mreportertv
Деревянный брусок прилетел в лобовое стекло легковушки на дороге в Китае