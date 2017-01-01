Житель Санкт-Петербурга снял ремонт в подъезде многоэтажки на видео
- Автор:
- WenataS
- Дата публикации:
- 13:17
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- 24
Так, на стенах виднеются подтёки от краски. "И цвет ужасный. Из-за него в подъезде всегда потемки," - добавляет местный житель. Электрический щиток и вовсе покрасили поверх остатков наклеенных объявлений.
"Все сделано кое-как. Управляющую компанию ООО «Жилкомсервис №2 Красногвордейского района» приглашаем полюбоваться на результаты работы ваших работников!" - пишет мобильный репортёр.
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