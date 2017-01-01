Житель Санкт-Петербурга снял ремонт в подъезде многоэтажки на видео

Автор: WenataS Дата публикации: 13:17

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194663

В подъезде жилого дома на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге сделали косметический ремонт. Однако люди, по словам мобильного репортёра, не понимают, как такую работу смогли принять.Так, на стенах виднеются подтёки от краски. "И цвет ужасный. Из-за него в подъезде всегда потемки," - добавляет местный житель. Электрический щиток и вовсе покрасили поверх остатков наклеенных объявлений."Все сделано кое-как. Управляющую компанию ООО «Жилкомсервис №2 Красногвордейского района» приглашаем полюбоваться на результаты работы ваших работников!" - пишет мобильный репортёр.