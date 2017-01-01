В Липецке катание на капоте автомобиля закончилось ДТП
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:13
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Сообщается, что инцидент произошёл в Липецке. Автомобили столкнулись возле парковки торгового центра. С "Жигулей" свалились двое парней. Такое приземление сложно назвать мягким, однако экстремалы быстро поднялись без посторонней помощи. Немного растерянные нарушители ПДД подошли к своему водителю. Он, видимо, не особенно переживал о пассажирах. Из машины выходить не спешил.
В общем-то и предотвратить аварию тоже не очень пытался. По крайней мере, когда слева появилась легковушка, притормаживать не стал.
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