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Граффити на экотематику в Казарменном переулке в центре столицы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
13:53
  • 18
  • 1

Граффити на экологическую тематику в Казарменном переулке в центре столицы, посвящённое году экологии 2017 в России.

  • 18
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    14:51
    В 14:47 на АГН http://www.mskagency.ru/materials/2712837
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