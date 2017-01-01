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Главная  /  Репортажи  /  В Дагестане дети учатся в школе, признанной аварийной (ВИДЕО)

В Дагестане дети учатся в школе, признанной аварийной (ВИДЕО)

Автор:
veteranVS
Дата публикации:
13:31
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Учёба с риском для жизни: в Дагестане дети ходят в школу, которую признали аварийной. Об этом сообщает местный мобильный репортёр, который прислал это видео.

По словам жителя, здание МКОУ "Хебатлинская СОШ" признано аварийным. Об этом свидетельствует решение комиссии Министерства Образования и Науки республики Дагестан от 04.04.2015 года. "Однако мои многократные письменные и устные жалобы к директору этой школы Газиеву Мухтару Дибировичу по поводу аварийности здания не дают результатов. Директор просто-напросто их не принимает. Был случай, когда я отправил ему жалобу по почте с уведомлением. Но директор отказался ее получать - могу все доказательства представить," - пишет мобильный репортёр.

"Мои дети учатся в этой школе, поэтому для меня очень важно, во-первых, здоровье моих детей. Во-вторых, само состояние этого школьного здания. В-третьих, материально-техническая база этой школы," - рассказывает житель села Хебатли. "Уважаемые! Пожалуйста! Я Вас прошу показать этот видеоролик по всей стране! Пусть все это увидят! Многоуважаемый наш Президент Владимир Владимирович Путин и многоуважаемый врио Республики Дагестан Владимир Васильев Абдуалиевич, почему наши дети должны учиться в такой аварийной школе? Обратите, пожалуйста, внимание и отправьте комиссию с Москвы. Какое может быть образование и учеба в такой школе?!" - пишет мобильный репортёр.
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