Сгоревший ТЦ "Синдика" с высоты птичьего полета

Автор: denis947 Дата публикации: 13:52

309

309 0

Последствия крупного пожара, вспыхнувшего 8 октября, на 65 км МКАД. В результате пожара выгорел торговый центр строительных материалов "Синдика". Площадь пожара составила 55000 метров. В тушении пожара были задействованы 200 единиц пожарно-спасательной техники, более 100 поливомоечных машин ГБУ "Автомобильные дороги" и три пожарных вертолета. Проливка конструкций продолжается.