Сгоревший ТЦ "Синдика" с высоты птичьего полета
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 13:52
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Последствия крупного пожара, вспыхнувшего 8 октября, на 65 км МКАД. В результате пожара выгорел торговый центр строительных материалов "Синдика". Площадь пожара составила 55000 метров. В тушении пожара были задействованы 200 единиц пожарно-спасательной техники, более 100 поливомоечных машин ГБУ "Автомобильные дороги" и три пожарных вертолета. Проливка конструкций продолжается.
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