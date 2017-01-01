Арт-граффити на тему Года экологии на Болотной набережной

Автор: tim777 Дата публикации: 14:11

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На трёх зданиях в центре Москвы появились арт-граффити на тему Года экологии в России. Уличные картины высотой 20 и 15 метров украсили стены жилых домов на Новослободской улице и в Казарменном переулке. На них изображена пара молодых людей на велосипеде. Волосы девушки зеленого цвета напоминают крону дерева. А на трансформаторной будке на Болотной набережной нарисована девушка с кленом в руках. Высота картины — около семи метров