Арт-граффити на тему Года экологии на Болотной набережной
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 14:11
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- 26
На трёх зданиях в центре Москвы появились арт-граффити на тему Года экологии в России. Уличные картины высотой 20 и 15 метров украсили стены жилых домов на Новослободской улице и в Казарменном переулке. На них изображена пара молодых людей на велосипеде. Волосы девушки зеленого цвета напоминают крону дерева. А на трансформаторной будке на Болотной набережной нарисована девушка с кленом в руках. Высота картины — около семи метров
- 26
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