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Главная  /  Репортажи  /  В Свердловской области водохранилище окрасилось в зелёный цвет

В Свердловской области водохранилище окрасилось в зелёный цвет

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:09
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Черноисточинскому водохранилищу в Свердловской области в пору менять название на зелёное.

В сети появились кадры, на которых запечатлено, во что превратился водоем. Кажется, в пруд вылили тонны зеленой краски, пишет один из общественников, который и снял эти кадры. Позеленел не только сам водоем, но и его берега. При этом, как сообщается, именно отсюда берет воду Нижний Тагил.

Экологи говорят, все дело в бурном росте водорослей. Именно поэтому вода имеет такой яркий зелёный цвет, и характерный запах сероводорода. Как сообщают местные интернет-СМИ, состояние этого водохранилища оставляет желать лучшего уже не первый год. Так, водоём покрывался зелёной жижей в августе этого года. Однако, судя по всему, не решается.
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