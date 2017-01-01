В Свердловской области водохранилище окрасилось в зелёный цвет
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:09
-
- 20
В сети появились кадры, на которых запечатлено, во что превратился водоем. Кажется, в пруд вылили тонны зеленой краски, пишет один из общественников, который и снял эти кадры. Позеленел не только сам водоем, но и его берега. При этом, как сообщается, именно отсюда берет воду Нижний Тагил.
Экологи говорят, все дело в бурном росте водорослей. Именно поэтому вода имеет такой яркий зелёный цвет, и характерный запах сероводорода. Как сообщают местные интернет-СМИ, состояние этого водохранилища оставляет желать лучшего уже не первый год. Так, водоём покрывался зелёной жижей в августе этого года. Однако, судя по всему, не решается.
- 20
Комментарии (0)