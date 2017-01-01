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В столице прогнозируется усиление ветра

Автор:
tim777
Дата публикации:
14:26
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В столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. По прогнозам синоптиков, сегодня, в понедельник, 9 октября, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Днем в Москве температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 градусов тепла, в области столбик термометра поднимется до плюс 14 градусов. Ветер переменный 6-11 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

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