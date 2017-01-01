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Обгон закончился смертельным ДТП в Новосибирской области

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:46
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Опасный манёвр закончился смертельным ДТП на дороге в Искитимском районе Новосибирской области. Сообщается, что авария произошла произошла 5 октября 2017 года на Чуйском тракте.

На кадрах видно, как на трассе навстречу легковушке из-за большегруза выехал тёмный внедорожник. Чтобы избежать столкновения с "Ниссаном Альмера" водитель "Лэнд Крузера" попытался вернуться в свою полосу движения. Однако завершить манёвр автомобилисту не удалось. Два автомобиля врезались друг в друга лоб в лоб. Ударом их отбросило на движущийся рядом грузовик. Водитель фуры, регистратор которой запечатлел аварию на видео, не успел затормозить и также стал участником ДТП.

Сообщается, что в результате массовой аварии погиб водитель "Ниссана Альмеры". Лихач за рулём "Лэнд Крузера", который предположительно был пьян, получил травмы. Все обстоятельства ДТП выясняются.
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