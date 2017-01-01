В Крыму обнаружили опасного вредителя хвойных пород (ВИДЕО)

Автор: searuss Мисхорская гавань Дата публикации: 14:56

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45 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194675

В Крыму обнаружили опасного вредителя хвойных пород. Об этом сообщает мобильный репортёр, которому удалось запечатлеть насекомых на видео.По словам местного жителя, на дубе, растущем в Ялтинском горно-лесном заповеднике, была замечена популяция американских клопов. Насекомые облюбовали дерево в середине соснового леса. Несколько особей сидели на дубовой листве.Известно, что американский клоп - опасный вредитель хвойных пород. Его родиной является тихоокеанское побережье Северной Америки. О проникновении клопа в Европу впервые стало известно в 1999 году, когда его обнаружили в Италии. К 2007 году новый враг хвойных растений уже был найден в Словении, Хорватии, Австрии, Швейцарии, Чехии, Франции и других европейских странах. В 2009 году его появление зафиксировали в Турции. Клоп Leptoglossus occidentalis Heidemann, повреждает молодые шишки и вегетативные органы растений, снижает качество семян до 80%.