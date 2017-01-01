Последствия благоустройства двора в Рузаевке
- Автор:
- Валентин Ерочкин
- Дата публикации:
- 15:07
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- 21
По словам автора видео, жители бульвара Горшкова, наконец, дождались решения насущной проблемы - ремонта дорожного полотна во дворе дома №14. Но такому решению люди, как пишет мобильный репортёр, радоваться не спешат.
Так, новое полотно, как сообщают очевидцы, клали поверх старого, без использования битума. "Как укладывали асфальт - это видеть надо! Надолго ли это?" - пишет местный житель.
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