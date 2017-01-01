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Последствия благоустройства двора в Рузаевке

Автор:
Валентин Ерочкин
Дата публикации:
15:07
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Как благоустроили двор в мордовской Рузаевке снял на видео мобильный репортёр.

По словам автора видео, жители бульвара Горшкова, наконец, дождались решения насущной проблемы - ремонта дорожного полотна во дворе дома №14. Но такому решению люди, как пишет мобильный репортёр, радоваться не спешат.

Так, новое полотно, как сообщают очевидцы, клали поверх старого, без использования битума. "Как укладывали асфальт - это видеть надо! Надолго ли это?" - пишет местный житель.
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