Убитая дорога в Саранске: "одной рукой рулишь, второй слёзы вытираешь"
- Автор:
- Валентин Ерочкин
- Дата публикации:
- 15:41
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По словам автомобилиста, проезжая часть на улице Сущинского находится в удручающем состоянии: "Дорога - убита," - пишет местный житель. Дорожное полотно усыпано ямами. Да так, что водителям, как видно на кадрах, приходится значительно снижать скорость, чтобы с наименьшим риском для подвески преодолеть этот участок дороги.
При этом, как отмечает мобильный репортёр, здесь пролегает путь общественного транспорта. "Но власти молчат об этой дорожной проблеме," - сообщает автомобилист.
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