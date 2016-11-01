Убитая дорога в Саранске: "одной рукой рулишь, второй слёзы вытираешь"

Автор: Валентин Ерочкин Дата публикации: 15:41

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22 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194678

"Одной рукой рулишь, второй слёзы вытираешь," - так описывает движение по одной из дорог города мобильный репортёр из Саранска.По словам автомобилиста, проезжая часть на улице Сущинского находится в удручающем состоянии: "Дорога - убита," - пишет местный житель. Дорожное полотно усыпано ямами. Да так, что водителям, как видно на кадрах, приходится значительно снижать скорость, чтобы с наименьшим риском для подвески преодолеть этот участок дороги.При этом, как отмечает мобильный репортёр, здесь пролегает путь общественного транспорта. "Но власти молчат об этой дорожной проблеме," - сообщает автомобилист.