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Убитая дорога в Саранске: "одной рукой рулишь, второй слёзы вытираешь"

Автор:
Валентин Ерочкин
Дата публикации:
15:41
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"Одной рукой рулишь, второй слёзы вытираешь," - так описывает движение по одной из дорог города мобильный репортёр из Саранска.

По словам автомобилиста, проезжая часть на улице Сущинского находится в удручающем состоянии: "Дорога - убита," - пишет местный житель. Дорожное полотно усыпано ямами. Да так, что водителям, как видно на кадрах, приходится значительно снижать скорость, чтобы с наименьшим риском для подвески преодолеть этот участок дороги.

При этом, как отмечает мобильный репортёр, здесь пролегает путь общественного транспорта. "Но власти молчат об этой дорожной проблеме," - сообщает автомобилист.

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