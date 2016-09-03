Пирамиду погрузчиков сняли на видео в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:27
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По словам очевидцев, местному жителю понадобилось поднять стиральную машину на третий этаж. Для этого обладатель бытовой техники позвал на помощь погрузчик. Да не один, а сразу два. Которые выстроились крайне необычным образом - пирамидкой - и попытались доставить груз через окно многоэтажки. Но попали впросак. На кадрах видно, что операция вроде бы была близка к завершению, как машина соскользнула с вил и рухнула на землю.
Сообщается, что воспользоваться лифтом владелец уже груды искореженного металла не мог - кабина оказалась слишком мала для размеров стиральной машины.
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