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Пирамиду погрузчиков сняли на видео в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:27
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Забавное видео сняли мобильные репортёры из Поднебесной.

По словам очевидцев, местному жителю понадобилось поднять стиральную машину на третий этаж. Для этого обладатель бытовой техники позвал на помощь погрузчик. Да не один, а сразу два. Которые выстроились крайне необычным образом - пирамидкой - и попытались доставить груз через окно многоэтажки. Но попали впросак. На кадрах видно, что операция вроде бы была близка к завершению, как машина соскользнула с вил и рухнула на землю.

Сообщается, что воспользоваться лифтом владелец уже груды искореженного металла не мог - кабина оказалась слишком мала для размеров стиральной машины.
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