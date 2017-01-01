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Главная  /  Репортажи  /  Рухнувший башенный кран не убирают с придомовой территории в Рузаевке

Рухнувший башенный кран не убирают с придомовой территории в Рузаевке

Автор:
Валентин Ерочкин
Дата публикации:
15:51
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Рухнувший башенный кран не убирают близ жилых домов в Рузаевке. Местная детвора тем временем превратила конструкцию в игровую площадку.

По словам мобильного репортёра, во дворе домов № 21 и 21а на улице Юрасова расположилась многотонная груда металла, которая вызывает опасения у жильцов. Данная территория не ограждена, не освещена, нет охраны, и дети в вечернее время используют конструкции башенного крана в качестве игровой площадки.

"Жильцы по улице Юрасова убедительно просят властей убрать башенный кран с территории расположенного по соседству с домами №21, 21а. Брошенный подъемный кран предоставляет угрозу для детей!" - заключает мобильный репортёр.

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