Рухнувший башенный кран не убирают с придомовой территории в Рузаевке
- Автор:
- Валентин Ерочкин
- Дата публикации:
- 15:51
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По словам мобильного репортёра, во дворе домов № 21 и 21а на улице Юрасова расположилась многотонная груда металла, которая вызывает опасения у жильцов. Данная территория не ограждена, не освещена, нет охраны, и дети в вечернее время используют конструкции башенного крана в качестве игровой площадки.
"Жильцы по улице Юрасова убедительно просят властей убрать башенный кран с территории расположенного по соседству с домами №21, 21а. Брошенный подъемный кран предоставляет угрозу для детей!" - заключает мобильный репортёр.
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