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Калина красная расцвела в Донецке

Автор:
Natalia Litvinenko
Дата публикации:
17:06
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Калина красная расцвела в Донецке. Была потрясена количеством и красотой ягод на дереве. Так какой у нас там будет зима- теплой?

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