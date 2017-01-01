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В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:05
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В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра, порывы которого могут достигать 17 м\сек.

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