На станции метро «Варшавская» установили новые турникеты

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 17:08

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Пять новых турникетов установили на станции метро «Варшавская» Каховской линии. За три недели было установлено 140 турникетов на 11 станциях метро. Новые турникеты устанавливают в целях улучшения качества обслуживания пассажиров. Турникеты с высокими стеклянными створками более эстетичны, они открываются плавно и бесшумно, работают быстро и безопасно. Один из турникетов в линейке шире, чем остальные. Через него удобно проходить пассажирам с детскими колясками и большими сумками. Новые турникеты сделаны из нержавеющей стали, устойчивой к царапинам. На турникетах предусмотрена возможность установки терминалов для бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт и смартфонов. До конца октября 2017 года турникеты заменят ещё на 14 станциях метро.