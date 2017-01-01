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Проект "Добрый автобус" на улицах центра Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
17:24
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В Москве начал курсировать "Добрый автобус". Это экскурсионный маршрут автобуса, который проходит между различными туристическими точками города. Московские власти запустили социальный проект «Добрый автобус», приуроченный к Международному дню пожилого человека. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. Отмечается, что с 1 октября между экскурсионными точками столицы будет бесплатно работать комфортный автобус для пожилых людей. Данный проект рассчитан на год. Первыми пассажирами нового транспортного средства уже стали 50 москвичей. В 10:30 утра в воскресенье люди преклонного возраста протестировали «Добрый автобус».

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