Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 9 октября 2017 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 17:23
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В программу, показанную в эфире 9 октября, вошли кадры о том, как водохранилище окрасилось в зелёный цвет от бурно растущих водорослей в Свердловской области, о том, как катание капоте автомобиля закончилось ДТП, о том, как женщине помогли выбраться из под автобуса мимо проходившие пешеходы в Китае и кадры о том, как леопард пробрался на территорию завода в Индии. Также в эфире последние новости интернет-технологий.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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