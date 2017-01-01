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Монтажные работы катка в ЦПКиО им.Горького

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:25
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В ЦПКиО им.Горького начались монтажные работы по сборке катка.

  • 6
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