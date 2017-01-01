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Самый тёплый октябрьский день со шквалистым ветром

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:54
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Шквалистый ветер мотает деревья, периодически идёт дождь. На улице относительно тепло. 9 октября 2017 года станет самым тёплым днём октября.

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