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Выгрузка багажа в аэропорту г. Калининград

Автор:
Alexsandr_Han
Дата публикации:
19:58
  • 25
  • 0

Мой тесть был в г. Калининград и на обратном пути снял выгрузку багажа сотрудниками аэропорта.

  • 25
  • 0

Комментарии (0)

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