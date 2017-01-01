На Кронштадском бульваре упало дерево

Автор: PAREN Дата публикации: 20:00

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В Москве весной был ураган, который повалил много деревьев и повредил много машин. Но, некоторым автомобилистам повезло, одно дерево упало на ветку другого дерева. Тем самым были спасены несколько машин, которые стояли под упавшим деревом. Но, случилось так, что коммунальщики поленились и не убрали это падающее дерево с ветки другого. Сегодня эта ветка не выдержала веса падающего дерева и сломалась. Ветки повредили машину. Как сказал владелец машины, повезло одно, что повреждения не серьезные.