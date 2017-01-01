Парк "Зарядье", г. Москва: Прогулка по парящей эстакаде

Автор: Leobr Дата публикации: 19:59

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Сегодня ровно месяц со дня открытия нового парка "Зарядье" в г. Москва. И уже есть кандидат в книгу Гиннеса - это парящая эстакада - смотровая площадка (ошибочно называемая мостом). Длина "скрепки" (и так её называют) 244 м, высота над Москвой-рекой 15 м, длина висящих конструкций - по 70 м от опор, глубина опор в земле 20 м. При изготовлении бетонных пролётов использовано 4,5 км предварительно напряжённых канатов. Настил - из натуральной лиственницы. Допустимая нагрузка на эстакаду - 240 т. До утверждения расчетов специально изготовленный макет эстакады испытывали в аэродинамической трубе на полигоне Московского строительного института. Расчетный срок службы эстакады 100 лет. Эстакада и вправду напоминает палубу корабля - только не качает. Уникальное место для фотосессий - здесь примеры фотографий.