Свалка мусора в центре города Ульяновска

Автор: Natellarus Дата публикации: 22:15

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Свалка мусора в центре города Ульяновска на улице Солнечная. Бытовые отходы - чума 21 века. Мусор из контейнера вывозят, но рядом свалку не убирают.

свалка в частном секторе. Фотогалерея