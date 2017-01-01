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Свалка мусора в центре города Ульяновска

Автор:
Natellarus
Дата публикации:
22:15
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Свалка мусора в центре города Ульяновска на улице Солнечная. Бытовые отходы - чума 21 века. Мусор из контейнера вывозят, но рядом свалку не убирают.

свалка в частном секторе. Фотогалерея

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