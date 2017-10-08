ДТП с возгоранием произошло на северо-востоке столицы

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Вечером 9 октября на северо-востоке столицы произошло ДТП с возгоранием автомобилей. На Чермянской улице автомобиль "Mercedes S 350" врезался в припаркованный автомобиль "ЗиЛ". Как пояснил водитель легковушки, он двигался от Широкой улицы и ему навстречу выехал неизвестный автомобиль, водитель которого не справился с управлением на мокрой дороге. Водитель а/м "Мерседес" ушёл от лобового удара на встречную полосу, после чего врезался в припаркованный автомобиль "ЗиЛ". Удар пришёлся в бензобак грузовика. От удара автомобили загорелись. Самостоятельными силами потушить горящие автомобили водитель не смог. С возгоранием за считанные минуты справились оперативно прибывшие пожарные. Благодаря слаженным действиям удалось предотвратить разгерметизацию бензобака грузовика. В результате ДТП пострадавших нет. Водитель, спровоцировавший ДТП, не останавливаясь, уехал.