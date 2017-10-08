В Краснодаре на перекрёстке столкнулись два автомобиля

Легковушка перевернулась и протаранила четыре автомобиля на дороге в Саратове

Извержение вулкана произошло в Вануату: всё население острова срочно эвакуировано

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 2 октября 2017 года

В Казахстане девушке не дали упасть с 9-го этажа

Маршрутка и иномарка столкнулись в центре Волгограда

На музыкальном фестивале в Лас-Вегасе устроили стрельбу

Ужасное ДТП произошло на ралли Псков: "Субару" всмятку (ВИДЕО)

Референдум о независимости в Каталонии: хроника очевидцев

Три автомобиля сгорели в результате поджога на юге Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  ДТП с возгоранием произошло на северо-востоке столицы

ДТП с возгоранием произошло на северо-востоке столицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:04
  • 178
  • 1

Вечером 9 октября на северо-востоке столицы произошло ДТП с возгоранием автомобилей. На Чермянской улице автомобиль "Mercedes S 350" врезался в припаркованный автомобиль "ЗиЛ". Как пояснил водитель легковушки, он двигался от Широкой улицы и ему навстречу выехал неизвестный автомобиль, водитель которого не справился с управлением на мокрой дороге. Водитель а/м "Мерседес" ушёл от лобового удара на встречную полосу, после чего врезался в припаркованный автомобиль "ЗиЛ". Удар пришёлся в бензобак грузовика. От удара автомобили загорелись. Самостоятельными силами потушить горящие автомобили водитель не смог. С возгоранием за считанные минуты справились оперативно прибывшие пожарные. Благодаря слаженным действиям удалось предотвратить разгерметизацию бензобака грузовика. В результате ДТП пострадавших нет. Водитель, спровоцировавший ДТП, не останавливаясь, уехал.

  • 178
  • 1

Комментарии (1)

  • Max_019
    21:52
    АГН в 21:50: http://www.mskagency.ru/materials/2713003.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
23:21 | Uwis
Ильинский сквер после благоустройства в рамках программы "Моя улица"
73 0
14:46 | mreportertv
Обгон закончился смертельным ДТП в Новосибирской области
2 0
23:18 | Max_019
Архитектурный макет Москвы пользуется большой популярностью у посетителей ВДНХ (08.10.2017 г.)