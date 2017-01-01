На северо-западе столицы в районе Строгино невозможно оплатить парковку на месте, если нет продвинутого гаджета

Автор: Shigamigaa Дата публикации: 22:16

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На северо-западе столицы в районе Строгино на улице Кулакова у дома 21 нет ни одного терминала для оплаты парковки. Таблички с надписью об отправки СМС на четырёх значный номер, это полный беспредел, ведь у многих корпоративные номера и там не отправишь СМСку. Почему в центре Москвы стоят терминалы, а тут нет? Зато парктроны сразу выписывают штраф! Я привозил свою Маму, которая после инсульта, в Поликлиннику и за два дня мне прислали 5000₽ штраф, хотя я готов был оплатить парковку, но ни одного терминала поблизости не увидел.