Снос Москворецкого рынка начался на юге Москвы

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На юге Москвы начался снос Москворецкого рынка. Рынок располагался на протяжении полувека на Симферопольском бульваре, д. 11. В минувшие дни территорию рынка огородили и приступили к демонтажу конструкций. До 20 октября рабочим предстоит разобрать часть строений рынка, выходящих на проезжую часть Симферопольского бульвара, вторая более новая часть рынка затронута не будет. На месте снесённых строений рынка планируется разбить сквер и благоустроить территорию.