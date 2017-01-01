В Краснодаре на перекрёстке столкнулись два автомобиля

Легковушка перевернулась и протаранила четыре автомобиля на дороге в Саратове

Извержение вулкана произошло в Вануату: всё население острова срочно эвакуировано

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 2 октября 2017 года

В Казахстане девушке не дали упасть с 9-го этажа

Маршрутка и иномарка столкнулись в центре Волгограда

На музыкальном фестивале в Лас-Вегасе устроили стрельбу

Ужасное ДТП произошло на ралли Псков: "Субару" всмятку (ВИДЕО)

Референдум о независимости в Каталонии: хроника очевидцев

Три автомобиля сгорели в результате поджога на юге Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снос Москворецкого рынка начался на юге Москвы

Снос Москворецкого рынка начался на юге Москвы

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
22:25
  • 17
  • 0

На юге Москвы начался снос Москворецкого рынка. Рынок располагался на протяжении полувека на Симферопольском бульваре, д. 11. В минувшие дни территорию рынка огородили и приступили к демонтажу конструкций. До 20 октября рабочим предстоит разобрать часть строений рынка, выходящих на проезжую часть Симферопольского бульвара, вторая более новая часть рынка затронута не будет. На месте снесённых строений рынка планируется разбить сквер и благоустроить территорию.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
23:21 | Uwis
Ильинский сквер после благоустройства в рамках программы "Моя улица"
9 0
22:16 | Гринфельд Павел
Дождливый вечер на юге Москвы
620 0
01.10 21:35 | denis947
Площадь у метро "Царицыно" освобождают от самостроя