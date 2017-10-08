Архитектурный макет Москвы пользуется большой популярностью у посетителей ВДНХ (08.10.2017 г.)
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 23:18
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Перед посетителями как на ладони весь исторический центр: Московский Кремль и Красная площадь (Александровский сад, собор Василия Блаженного, Исторический музей и ГУМ), а также храм Христа Спасителя и Дом на набережной. Главная отличительная особенность макета столицы – поразительная детализация зданий и максимально точное воссоздание ландшафтного рельефа.
Элементы макета оснащены светодиодными источниками света и объединены в единую интеллектуальную систему подсветки. На макете можно настроить как разное время суток, так и подсветить объекты, объединенные единым признаком, – Садовое и Бульварное кольца, уникальные парки и набережные, образовательные учреждения, спортивные сооружения и другие. Добиться ещё большей выразительности макету позволяет миниатюрная архитектурная подсветка, которая использована в оформлении выходов из метро, храмовых комплексов, мостов и таких знаковых сооружений, как Московский Кремль.
Все желающие могут абсолютно бесплатно посетить данный павильон ежедневно с 11:00 до 19:00, кроме понедельника.
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