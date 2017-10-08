Архитектурный макет Москвы пользуется большой популярностью у посетителей ВДНХ (08.10.2017 г.)

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2 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194713

В конце сентября мэр столицы открыл на ВДНХ архитектурный макет Москвы. На площади 369 квадратных метров в масштабе 1:400 представлена центральная часть города: 19 843 здания внутри Садового кольца и частично за его пределами. На текущий момент фрагмент макета имеет границы: на северо-востоке – площадь трёх вокзалов, на востоке – завод «Серп и молот», на юго-западе – Дворец молодёжи, на западе – Белорусский вокзал. Павильон «Макет Москвы» расположен на Сиреневой аллее ВДНХ.Перед посетителями как на ладони весь исторический центр: Московский Кремль и Красная площадь (Александровский сад, собор Василия Блаженного, Исторический музей и ГУМ), а также храм Христа Спасителя и Дом на набережной. Главная отличительная особенность макета столицы – поразительная детализация зданий и максимально точное воссоздание ландшафтного рельефа.Элементы макета оснащены светодиодными источниками света и объединены в единую интеллектуальную систему подсветки. На макете можно настроить как разное время суток, так и подсветить объекты, объединенные единым признаком, – Садовое и Бульварное кольца, уникальные парки и набережные, образовательные учреждения, спортивные сооружения и другие. Добиться ещё большей выразительности макету позволяет миниатюрная архитектурная подсветка, которая использована в оформлении выходов из метро, храмовых комплексов, мостов и таких знаковых сооружений, как Московский Кремль.Все желающие могут абсолютно бесплатно посетить данный павильон ежедневно с 11:00 до 19:00, кроме понедельника.