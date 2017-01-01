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Главная  /  Репортажи  /  Ильинский сквер после благоустройства в рамках программы "Моя улица"

Ильинский сквер после благоустройства в рамках программы "Моя улица"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09.10 23:21
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На территории сквера площадью 2,5 га обустроили кабельную канализацию, куда убрали воздушные провода. Дорожки сквера выложили гранитной плиткой разных размеров и цветов, форма, цвет и размер мощения которых будут перекликаться с покрытием на территории вокруг Политехнического музея и Лубянской площади, создавая ощущение единого маршрута. Вдоль пешеходных дорожек сквера поставили лавочки и 80 новых уличных фонарей с энергосберегающими лампами. Обрамление пешеходных дорожек сделали не из бортового камня, а из кортеновской стали общей протяженностью более 2 км. Памятники героям, павшим под Плевной, и создателям славянской письменности Кириллу и Мефодию пока ремонтировать не будут: первый находится в хорошем состоянии, а реставрация второго запланирована на следующий год.

На территории сквера сейчас достраивают амфитеатр и Зеленый театр — открытые площадки для проведения лекций и концертов. Амфитеатр расположится вблизи памятника героям, павшим под Плевной. На площадке по кругу уже стоят деревянные скамейки, а в центре — подиум под цветник. Зеленый театр будет находиться неподалеку от памятника Кириллу и Мефодию. Там обустроят ступени с деревянным настилом в форме полукруга. В вечернее время ступени будут подсвечиваться. Всю территорию Зеленого театра покроют мягким полимерным материалом — эластопейвом. Это экологически чистое покрытие, состоящее из мелких камней и минералов, которые соединяются двухсоставным связующим полиуретановым компонентом.
Поздней осенью дополнительно высадят несколько десятков деревьев и более пяти тысяч кустарников: по периметру сквера появится трехъярусная живая изгородь, которая защитит посетителей от пыли и шума прилегающих улиц — Лубянского проезда и Новой площади. Высота «зеленого экрана» будет около двух метров.

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