Землю вывозят из леса в посёлке Шутрторф в Подмосковье (ВИДЕО)

Автор: fsmeverik Дата публикации: 08:51

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194718

"Разорение природы" в посёлке Шатурторф запечатлел на видео мобильный репортёр из Московской области.Местный житель стал свидетелем того, как в лес приехали грузовик и экскаватор. При этом, тяжелая техника, по словам автора видео, занималась вывозом земли с территории, занятой деревьями.По мнению автора видео, данные работы проводились незаконно. Местный житель планирует вернуться на место сомнительных действий по вывозу земли, чтобы заснять государственные номера машин.