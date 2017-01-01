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Землю вывозят из леса в посёлке Шутрторф в Подмосковье (ВИДЕО)

Автор:
fsmeverik
Дата публикации:
08:51
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"Разорение природы" в посёлке Шатурторф запечатлел на видео мобильный репортёр из Московской области.

Местный житель стал свидетелем того, как в лес приехали грузовик и экскаватор. При этом, тяжелая техника, по словам автора видео, занималась вывозом земли с территории, занятой деревьями.

По мнению автора видео, данные работы проводились незаконно. Местный житель планирует вернуться на место сомнительных действий по вывозу земли, чтобы заснять государственные номера машин.

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