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Облицовка здания обрушилась на прохожего в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:46
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Оказался не в то время - не в том месте.

Это про героя этого ролика, жителя Китая, который спокойно стоял на тротуаре. И едва ли мог предположить, что на него упадёт целая груда деревянного сайдинга. Он, судя по всему, был прикреплён к стене на авось. И в какой-то момент просто не выдержал собственного веса. Сорвался - и рухнул на несчастного пешехода.

Впрочем, последний - ещё легко отделался. Как сообщается, получил травмы головы. А мог бы и вовсе не пережить такого ЧП.
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