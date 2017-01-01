Облицовка здания обрушилась на прохожего в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:46
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Это про героя этого ролика, жителя Китая, который спокойно стоял на тротуаре. И едва ли мог предположить, что на него упадёт целая груда деревянного сайдинга. Он, судя по всему, был прикреплён к стене на авось. И в какой-то момент просто не выдержал собственного веса. Сорвался - и рухнул на несчастного пешехода.
Впрочем, последний - ещё легко отделался. Как сообщается, получил травмы головы. А мог бы и вовсе не пережить такого ЧП.
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