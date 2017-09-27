Большегрузы разрушают дорогу в Ижевске (ВИДЕО)
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 12:03
-
- 35
По словам автора видео, на грунтовую дорогу выезжают многотонные автоцистерны, которые относятся к "Транснефть-Прикамье". Тяжелые машины, по мнению местных жителей, только портят проезжу часть, которая и так напоминает грязевое месиво. "Вам кто разрешил здесь ездить? У Вас ни путёвки, ни накладной - ничего нет?" - обращается к водителю грузовика мобильный репортёр.
При этом, известно, что для данного микрорайона дорожная проблема - стоит особенно остро. Местные жители давно ждут строительства новых асфальтированных дорог. По-видимому, именно по этой причине - так бережно относятся к тем проезжим частям, которые существуют в Люллях на данный момент. "А большегрузы портят дорогу и восстанавливать не собираются," - сообщает мобильный репортёр.
- 35
Комментарии (0)