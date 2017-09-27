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Большегрузы разрушают дорогу в Ижевске (ВИДЕО)

Автор:
Аноним
Дата публикации:
12:03
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В микрорайоне Люлли грузовой транспорт уничтожает проезжую часть. Об этом сообщает мобильный репортёр из Ижевска.

По словам автора видео, на грунтовую дорогу выезжают многотонные автоцистерны, которые относятся к "Транснефть-Прикамье". Тяжелые машины, по мнению местных жителей, только портят проезжу часть, которая и так напоминает грязевое месиво. "Вам кто разрешил здесь ездить? У Вас ни путёвки, ни накладной - ничего нет?" - обращается к водителю грузовика мобильный репортёр.

При этом, известно, что для данного микрорайона дорожная проблема - стоит особенно остро. Местные жители давно ждут строительства новых асфальтированных дорог. По-видимому, именно по этой причине - так бережно относятся к тем проезжим частям, которые существуют в Люллях на данный момент. "А большегрузы портят дорогу и восстанавливать не собираются," - сообщает мобильный репортёр.
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