Плавающие фонтаны убирают "на зимовку" с Водоотводного канала

Автор: denis947 Дата публикации: 12:06

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22 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194724

На Водоотводном канале в центре Москвы проходят работы по уборке на зиму плавающих фонтанов.С 3-го октября фонтаны Москвы завершают свою работу в этом году. В оперативном управлении ГБУ «Гормост» находится 67 фонтанов столицы и, прежде чем выпадет снег, фонтаны проходят обязательную консервацию.16 плавающих фонтанов демонтируются сотрудниками комплекса городского хозяйства с помощью специальной техники - самоходного понтона и двух кранов-манипуляторов, а также бригады из 6 человек. Плавающие фонтаны на Водоотводном канале это группа из четырёх понтонов с расположенными на них насосами, дающими эти высокие красивые струи, расположилась в акватории Водоотводного канала между Малым Москворецким и Малым Каменным мостами, Фонтаны появились здесь в 1995-м году.