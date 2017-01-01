Плавающие фонтаны убирают "на зимовку" с Водоотводного канала
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 12:06
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- 22
На Водоотводном канале в центре Москвы проходят работы по уборке на зиму плавающих фонтанов.
С 3-го октября фонтаны Москвы завершают свою работу в этом году. В оперативном управлении ГБУ «Гормост» находится 67 фонтанов столицы и, прежде чем выпадет снег, фонтаны проходят обязательную консервацию.
16 плавающих фонтанов демонтируются сотрудниками комплекса городского хозяйства с помощью специальной техники - самоходного понтона и двух кранов-манипуляторов, а также бригады из 6 человек. Плавающие фонтаны на Водоотводном канале это группа из четырёх понтонов с расположенными на них насосами, дающими эти высокие красивые струи, расположилась в акватории Водоотводного канала между Малым Москворецким и Малым Каменным мостами, Фонтаны появились здесь в 1995-м году.
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