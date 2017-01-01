Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

Снос Москворецкого рынка начался на юге Москвы

ДТП с возгоранием произошло на северо-востоке столицы

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 9 октября 2017 года

В Крыму обнаружили опасного вредителя хвойных пород

Обгон закончился смертельным ДТП в Новосибирской области

В Свердловской области водохранилище окрасилось в зелёный цвет

Сгоревший ТЦ "Синдика" сняли с высоты птичьего полета

Крупный вещевой рынок загорелся в Ростове-на-Дону

Пожар в ТЦ "Синдика" на 65 км МКАД

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Плавающие фонтаны убирают "на зимовку" с Водоотводного канала

Плавающие фонтаны убирают "на зимовку" с Водоотводного канала

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:06
  • 22
  • 0


На Водоотводном канале в центре Москвы проходят работы по уборке на зиму плавающих фонтанов.

С 3-го октября фонтаны Москвы завершают свою работу в этом году. В оперативном управлении ГБУ «Гормост» находится 67 фонтанов столицы и, прежде чем выпадет снег, фонтаны проходят обязательную консервацию.

16 плавающих фонтанов демонтируются сотрудниками комплекса городского хозяйства с помощью специальной техники - самоходного понтона и двух кранов-манипуляторов, а также бригады из 6 человек. Плавающие фонтаны на Водоотводном канале это группа из четырёх понтонов с расположенными на них насосами, дающими эти высокие красивые струи, расположилась в акватории Водоотводного канала между Малым Москворецким и Малым Каменным мостами, Фонтаны появились здесь в 1995-м году.
  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
14:30 | Uwis
Погода в Москве начинает портиться
17 0
13:52 | Uwis
Ярмарка "Минск-москвичам" открылась на площади Революции
29 0
03.10 17:33 | LaimeLaim
Подготовка к зимнему сезону причала столицы
177 2
31.01 23:30 | tim777
Столичные пернатые облюбовали полынью Водоотводного канала