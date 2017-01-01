Мощный взрыв произошёл на газовой станции в Гане
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:43
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- 19
Интернет - почти буквально - взорвали эти кадры из столицы Ганы, Аккры, где взлетела на воздух станция сжижения природного газа. Небо заволокло оранжевым заревом, в воздух - поднялся гигантский дымовой гриб. В общем, выглядело всё - не просто жутко, а очень жутко. И неудивительно, что местные жители - моментально ударились в панику. Хотя и снимать происходящее на свои камеры не забывали - благодаря чему юзеры теперь могут увидеть эту катастрофу во всех подробностях.
К слову, причина тут - довольно банальная. Как сообщается, рядом со станцией - готовили ужин на открытом огне.
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