Десятки автомобилей облили битумом на трассе в Свердловской области
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:17
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Сообщается, что её руководство, вроде бы, запланировало благое дело: вывело на одну из трасс спецмашину с распылителем битума. Чтобы обработать дорожное полотно - и сделать его менее скользким с учётом дождливой погоды. Вот только автовладельцы - вместо обычного и безобидного дождя, в итоге, попали, как видно на кадрах с регистратора, под дождь из гудрона. То есть - под этот самый распылитель, направленный вверх. Который, судя по этому видео с последствиями ЧП, щедро окатил густой тёмно-серой субстанцией стёкла и кузовы автомобилей.
В общем, пришлось вызывать инспекторов. А уже они - разберутся, кто виноват.
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