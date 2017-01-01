В Турции парапланерист упал в море
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:28
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- 19
Свой неудачный и в прямом смысле головокружительный полет экстремал снял на видео на камеру GoPro. По словам туриста, в какой-то момент одна из сторон параплана начала складываться, и он потерял управление. Впрочем, специально для такой ситуации спортсмен прихватил с собой запасной парашют. Которым он воспользовался буквально через минуту.
В итоге, экстремальный полет полет закончился не менее экстремальным приводнением.
- 19
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