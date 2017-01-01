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В Турции парапланерист упал в море

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:28
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Парапланерист, паривший над Средиземным морем, свалился в воду с высоты в несколько десятков метров.

Свой неудачный и в прямом смысле головокружительный полет экстремал снял на видео на камеру GoPro. По словам туриста, в какой-то момент одна из сторон параплана начала складываться, и он потерял управление. Впрочем, специально для такой ситуации спортсмен прихватил с собой запасной парашют. Которым он воспользовался буквально через минуту.

В итоге, экстремальный полет полет закончился не менее экстремальным приводнением.

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