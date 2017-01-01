Ремонт дорожного полотна на Боровском шоссе

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 13:38

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74 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194730

В Москве в рамках текущего ремонта дорожного полотна продолжаются работы по обновлению верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на Боровском шоссе. В 2017 году это один из самых крупных объектов – общая площадь работ превышает 560 тысяч кв. м. Текущий ремонт включает в себя несколько этапов: подготовка участков к ремонту, фрезерование существующего покрытия, укладка нового асфальтобетонного слоя, а также последующее нанесение разметки.Всего в этом сезоне почти 11 миллионов квадратных метров дорог обновлено в рамках программы текущего ремонта. Сюда входят участки МКАД и ТТК, вылетные магистрали, основные шоссе и проспекты, а также центральные улицы Москвы. В первую очередь дорожный ремонт проводился на участках дорог с истекающим гарантийным сроком службы асфальтобетонного покрытия. Самый большой объем работ на таких объектах как Боровское шоссе (560 800 кв. м.), Киевское шоссе (878 389 кв. м.), Волгоградский проспект (251 400 кв. м.), а также на участках Ленинского проспекта общей площадью 407 100 кв. м.