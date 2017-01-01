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Разрушительный торнадо пронёсся в ЮАР

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:07
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Мощный торнадо пронесся в ЮАР. Эти кадры сняты на одной из трасс. Водители могли наблюдать, как огромная воронка проходит совсем недалеко от дороги. Зрелище, мягко говоря, не для слабонервных.

О том, какой силы был смерч, можно судить по этим кадрам. Воронка затягивала все что попадалось ей на пути. Не смогли устоять даже внушительных размеров металлические конструкции.


А вот на этом видео - последствия урагана. Многочисленные разрушения, снесенные крыши и заборы, обломки кирпичей, куски железа и алюминия. Кажется, там где прошел смерч, не осталось ни одного целого здания.




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