Разрушительный торнадо пронёсся в ЮАР
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:07
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О том, какой силы был смерч, можно судить по этим кадрам. Воронка затягивала все что попадалось ей на пути. Не смогли устоять даже внушительных размеров металлические конструкции.
А вот на этом видео - последствия урагана. Многочисленные разрушения, снесенные крыши и заборы, обломки кирпичей, куски железа и алюминия. Кажется, там где прошел смерч, не осталось ни одного целого здания.
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