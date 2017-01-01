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Мотоциклист госпитализирован после ДТП на Липецкой улице в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:55
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Санитарный вертолет госпитализирован в больницу пострадавшего мотоциклиста после ДТП на юге Москвы. При движении в сторону центра на подъеме на эстакаду на пересечении с улицей Элеваторная мотоциклист не справился с управлением и влетел в впереди двигающейся внедорожник "БМВ". В результате аварии мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и был отправлен в больницу на вертолете ГКУ "МАЦ".

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