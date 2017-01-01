Новая схема движения заработала на пересечении улицы Липецкая с 6-й Радиальной
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 15:05
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Новую схему движения ввели на пересечении улицы Липецкая с 6-й Радиальной на юге Москвы.
Левый поворот с ул. 6-я Радиальная на проезд Кошкина отменили с 10 октября, сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).
«С 10 октября 2017 г. изменена схема дорожного движения на пересечении ул. Липецкая - ул. 6-я Радиальная. Отменен левый поворот с ул. 6-я Радиальная на проезд Кошкина», - говорится в сообщении.
Уточняется, что данное мероприятие позволит увеличить время горения правоповоротной секции на перекрестке ул. Липецкая - 6-я Радиальная, что существенно улучшит дорожно-транспортную ситуацию на указанном пересечении.
«Просим водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.
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