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Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 10 октября 2017 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
15:06
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10 октября на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы ВестиNET - Мобильный репортёр.

В программу, показанную в эфире 10 октября, вошли кадры о том, как дорожные службы окатили битумом проезжавшие мимо автомобили в Свердловской области, о лесных пожарах в Португалии и кадры о том, как возник огненный торнадо при сильных пожарах в Португалии. Также в эфире последние новости интернет-технологий.

Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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