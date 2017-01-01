Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

Снос Москворецкого рынка начался на юге Москвы

ДТП с возгоранием произошло на северо-востоке столицы

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 9 октября 2017 года

В Крыму обнаружили опасного вредителя хвойных пород

Обгон закончился смертельным ДТП в Новосибирской области

В Свердловской области водохранилище окрасилось в зелёный цвет

Сгоревший ТЦ "Синдика" сняли с высоты птичьего полета

Крупный вещевой рынок загорелся в Ростове-на-Дону

Пожар в ТЦ "Синдика" на 65 км МКАД

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Комфортная погода в столице 10 октября

Комфортная погода в столице 10 октября

Автор:
denis947
Дата публикации:
15:09
  • 20
  • 0

Комфортная погода в столице 10 октября.

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
17:32 | LaimeLaim
Работы по благоустройству в парке Зарядье
21 0
14:34 | mreportertv
Жители Астаны жалуются на смог
20 0
12:59 | denis947
Информирующие таблички о растениях в парке "Зарядье"